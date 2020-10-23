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В Полтаве не будут ужесточать карантин, несмотря на красную зону

23.10.2020, 17:13
В Полтаве не будут ужесточать карантин, несмотря на красную зону - Фото
Иллюстративное фото: Сергей Ваганов/ЕРА

В городе разрешат работу кинотеатров, заявил секретарь Полтавского горсовета Александр Шамота

Национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение не усиливать карантинные меры в Полтаве. Об этом сообщил в Facebook секретарь Полтавского городского совета Александр Шамота. 

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По его словам, никаких дополнительных ограничений красной зоны в городе вводить не будут.

Он отметил, что несмотря на карантинные ограничения в городе разрешат работу кинотеатров. 

Также по словам Шамоты, в городе будет работать общественный транспорт, рынки, торговые центры, фитнес-центры, салоны красоты.

  • Сегодня в Украине обновили список карантинных зон. В красную зону вошли 11 облцентров. Новые правила вступят в силу с понедельника, 26 октября.
  • Сегодня в Харькове, Люботине и четырех районах Харьковской области, которые входят в красную карантинную зону из-за эпидемии коронавируса, также ослабили часть ограничений.

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Станислав Стороженко
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