Польша ужесточила карантин из-за COVID-19 – страна в красной зоне с 24 октября

Ужесточение мер вводится сроком на две неделе

С 24 октября вся Польша станет красной зоной из-за эпидемии COVID-19 – карантинные ограничения введут на две недели. Об этом сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, передает Polsat News.

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По словам премьера, в стране ученики школ, начиная с четвертого по восьмые классы, переходят на дистанционное обучение, а дети до 16-ти лет с 8:00 до 16:00 смогут выходить на улицу только под присмотром взрослых.

Заведения общественного питания две недели будут работать только на вынос, также правительство полностью закрыло санатории и ввело запрет на любую деятельность в группах более пяти человек.

Кроме того, премьер призвал пенсионеров старше 70 лет оставаться дома, чтобы не ставить под угрозу свою жизнь и здоровье.

19 октября сообщалось, что в Варшаве из-за эпидемии коронавируса отменили празднование Нового года, а также мероприятия в канун этого праздника.

22 октября в Польше выявили рекордное число инфицированных коронавирусом – это 12 107 человек.

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Станислав Стороженко

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