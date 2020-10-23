Польша ужесточила карантин из-за COVID-19 – страна в красной зоне с 24 октября
Ужесточение мер вводится сроком на две неделе
С 24 октября вся Польша станет красной зоной из-за эпидемии COVID-19 – карантинные ограничения введут на две недели. Об этом сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, передает Polsat News.
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По словам премьера, в стране ученики школ, начиная с четвертого по восьмые классы, переходят на дистанционное обучение, а дети до 16-ти лет с 8:00 до 16:00 смогут выходить на улицу только под присмотром взрослых.
Заведения общественного питания две недели будут работать только на вынос, также правительство полностью закрыло санатории и ввело запрет на любую деятельность в группах более пяти человек.
Кроме того, премьер призвал пенсионеров старше 70 лет оставаться дома, чтобы не ставить под угрозу свою жизнь и здоровье.
- 19 октября сообщалось, что в Варшаве из-за эпидемии коронавируса отменили празднование Нового года, а также мероприятия в канун этого праздника.
- 22 октября в Польше выявили рекордное число инфицированных коронавирусом – это 12 107 человек.
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