COVID-19. В Польше зафиксировали новый рекорд инфицирования и смертности за сутки

В Польше почти 215 000 заразились COVID-19 с начала пандемии в мире

За минувшие сутки в Польше выявили рекордное число инфицированных коронавирусом – это 12 107 человек. Об этом сообщает Twitter Минздрава страны.

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За этот период больше всего умерли с начала эпидемии – 168 человек.

Выздоровели всего 102 204 пациентов.

С начала эпидемии в стране заразились коронавирусом 214 686 человек, Польша занимает сейчас 28-е место по количеству зараженных.

За прошедшие сутки в Чехии зафиксирован рекордный рост заболевших коронавирусом – 14 968 новых случаев.

19 октября сообщалось, что в Варшаве из-за эпидемии коронавируса отменили празднование Нового года, а также мероприятия в канун этого праздника.

22 октября лидерами по суточной заболеваемости являются США (63 663), Индия (56 000), Великобритания (26 688), Франция (26 676) и Бразилия (25 832).

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Арина Толина

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