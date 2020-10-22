COVID-19. В Польше зафиксировали новый рекорд инфицирования и смертности за сутки
22.10.2020, 14:59
Иллюстративное фото: Clemens Bilan/ЕРА
В Польше почти 215 000 заразились COVID-19 с начала пандемии в мире
За минувшие сутки в Польше выявили рекордное число инфицированных коронавирусом – это 12 107 человек. Об этом сообщает Twitter Минздрава страны.
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За этот период больше всего умерли с начала эпидемии – 168 человек.
Выздоровели всего 102 204 пациентов.
С начала эпидемии в стране заразились коронавирусом 214 686 человек, Польша занимает сейчас 28-е место по количеству зараженных.
За прошедшие сутки в Чехии зафиксирован рекордный рост заболевших коронавирусом – 14 968 новых случаев.
- 19 октября сообщалось, что в Варшаве из-за эпидемии коронавируса отменили празднование Нового года, а также мероприятия в канун этого праздника.
- 22 октября лидерами по суточной заболеваемости являются США (63 663), Индия (56 000), Великобритания (26 688), Франция (26 676) и Бразилия (25 832).
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