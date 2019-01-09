В порту Антверпена изъяли рекордные 7,4 тонны марихуаны

Иллюстративное фото (pexels)

В порту Антверпена, в Бельгии, таможенники обнаружили особо крупную партию марихуаны. Об этом сообщает местное издание Gazet Van Antwerpen.

Партию наркотиков весом 7,4 тонн изъяли еще 20 декабря, но известно об этом стало только сегодня.

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Сообщается, что марихуана прибыла в Бельгию из Лаоса в контейнерах с кирпичом.

По предварительным оценкам, стоимость находки составляет 59 млн евро.

Бельгийское издание также отмечает, что в порту Антверпена регулярно изымают партии наркотиков, но эта находка оказалась "одной из крупнейших за последние годы".

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