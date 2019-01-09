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09.01.2019, 16:43

В порту Антверпена изъяли рекордные 7,4 тонны марихуаны

В порту Антверпена изъяли рекордные 7,4 тонны марихуаны - Фото
Иллюстративное фото (pexels)

С ее продажи можно было бы выручить 59 млн евро

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В порту Антверпена, в Бельгии, таможенники обнаружили особо крупную партию марихуаны. Об этом сообщает местное издание Gazet Van Antwerpen.

Партию наркотиков весом 7,4 тонн изъяли еще 20 декабря, но известно об этом стало только сегодня.

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Сообщается, что марихуана прибыла в Бельгию из Лаоса в контейнерах с кирпичом. 

По предварительным оценкам, стоимость находки составляет 59 млн евро.

Бельгийское издание также отмечает, что в порту Антверпена регулярно изымают партии наркотиков, но эта находка оказалась "одной из крупнейших за последние годы".

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Теги: наркотики, марихуана, бельгия
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