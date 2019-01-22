В РАН передумали давать патриарху Кириллу научное звание

Патриарх Кирилл (фото - patriarchia.ru)

В Российской академии наук передумали присуждать патриарху Кириллу и спикеру Совета Федераций Валентине Матвиенко научное звание. Об этом пишет Радио Свобода.

"Вопрос о присвоении патриарху Кириллу и Валентине Матвиенко званий почетных профессоров РАН оказался не до конца проработанным", - рассказал вице-президент РАН Юрий Балега.

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В самой РАН также отметили, что изначально 22 января никто якобы и не планировал присуждать Кириллу и Матвиенко ученые звания - в этот день сам вопрос только должен был быть вынесен на голосование. Но теперь же отменено даже голосование.

Вместе с тем, по сообщениям СМИ, отмена присуждения званий может быть прямо связана с волной негодования российских академиков и профессоров, ведь научные степени присуждаются за особый вклад в науку, чем, по их мнению, не может похвастаться ни патриарх, ни спикер.

Более того - в уставе РАН даже отсутствует само понятие "почетный профессор" - его в 2014 году буквально вычеркнули из новой редакции устава.

Также отмечается, что научные звания РАН раньше присуждались бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову, патриарху Алексию и Сергею Ресину (депутат Госдумы - ред.). Всего же звания почетного профессора РАН удостоены 11 человек.

Ранее появилась информация о том, что патриарху Кириллу и Валентине Матвиенко "за популяризацию науки" решили присудить научные звания РАН.

В случае с патриархом, решение аргументировалось его знакомством с нобелевским лауреатом Сергеем Капицей и участием в съемках передачи Очевидное-невероятное.