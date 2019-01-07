В расследовании отравления Скрипалей след ведет к Путину - СМИ

Cергей Скрипаль

Британские власти уверены, что знают "все, что стоит знать" о покушении на Сергея Скрипаля и его дочь, в том числе, и след, который ведет к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом со ссылкой на источники пишет британское издание The Telegraph.

Сеть российских агентов спецслужб в Британии, стоящая за покушением на Скрипалей в Солсбери, ликвидирована в ходе контртеррористического расследования и не сможет действовать в течение многих лет, сообщают источники издания в правительственных кругах.

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Отдельные источники сообщили журналистам, что подробности заговора хорошо известны, в том числе, цепочка командования, ведущая к Путину.

4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчик ГРУ Скрипаль. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. Власти страны заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ.

5 сентября были обвинены возможные исполнители отравления - россияне "Александр Петров" и "Руслан Боширов". Британский премьер Тереза Мэй назвала их агентами ГРУ, а министр безопасности Британии Бен Уоллес заявил, что "за отравление несет ответственность Путин". Позднее с этим согласились и лидеры США, Франции, ФРГ и Канады.