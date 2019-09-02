Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В резиденции премьера Британии появился новый обитатель: фото

В резиденции премьера Британии появился новый обитатель: фото - Фото
Фото: twitter.com/carriesymonds
02.09.2019, 18:27

Как он поладил с главным мышеловом Ларри, пока неизвестно - их знакомство еще не состоялось

В резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит появился новый житель - джек-рассел-терьер по имени Дилин (Dilyn), которого глава британского правительства Борис Джонсон взял из приюта. Об этом сообщает SkyNews.

Пес родился на ферме по выращиванию собак в Уэльсе и был "обречен на сомнительное существование", так как родился с искривленной челюстью, рассказали в зоозащитной организации Friends of Animals Wales (FOAW).

Фото Дилина опубликовала партнер премьера Кэрри Симондс. Она поблагодарила сотрудницу FOAW, которая спасла щенка после того, как получила информацию, что заводчик хочет от него избавиться.

Дилин был доставлен на Даунинг-стрит в розовой сумке сотрудниками уэльского приюта.

Представитель премьера отметил, что знакомство Дилина с главным мышеловом резиденции, котом Ларри еще не состоялась.

8 августа Джонсон поздравил Ларри с Международным днем кошек.

Напишите нам
собака британия борис джонсон джек-рассел-терьер
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 