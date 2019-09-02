В резиденции премьера Британии появился новый обитатель: фото

Фото: twitter.com/carriesymonds

В резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит появился новый житель - джек-рассел-терьер по имени Дилин (Dilyn), которого глава британского правительства Борис Джонсон взял из приюта. Об этом сообщает SkyNews.

Пес родился на ферме по выращиванию собак в Уэльсе и был "обречен на сомнительное существование", так как родился с искривленной челюстью, рассказали в зоозащитной организации Friends of Animals Wales (FOAW).

Фото Дилина опубликовала партнер премьера Кэрри Симондс. Она поблагодарила сотрудницу FOAW, которая спасла щенка после того, как получила информацию, что заводчик хочет от него избавиться.

Дилин был доставлен на Даунинг-стрит в розовой сумке сотрудниками уэльского приюта.

Представитель премьера отметил, что знакомство Дилина с главным мышеловом резиденции, котом Ларри еще не состоялась.

8 августа Джонсон поздравил Ларри с Международным днем кошек.