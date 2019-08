Джонсон поздравил главного мышелова Британии с Днем кота: фото

Сегодня, 8 августа, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил с Международным днем ​​кошек главного мышелова британского правительства - кота Ларри. Об этом Джонсон написал в Twitter.

"Поздравляю нашего главного мышелова Ларри с Международным днем ​​кота!", - написал Джонсон.

A very happy #InternationalCatDay to our Chief Mouser, Larry. pic.twitter.com/9tkVdsBdEr