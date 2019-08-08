Джонсон поздравил главного мышелова Британии с Днем кота: фото

После представления на официальном брифинге, с 16 февраля 2011 года Ларри занял должность Главного Мышелова Резиденции Правительства Великобритании (Chief Mouser to the Cabinet Office). По сообщению The Guardian, первую мышь на Даунинг-стрит Ларри поймал 22 апреля.

В 2013 году подозрение в антипатии к коту Ларри, которое высказал в своей книге "Вместе" политический комментатор Мэтью д’Анкона, стало причиной падения рейтинга премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона. В Англии развернулась кампания в поддержку кота. Даунинг-стрит выступил с официальным опровержением подозрения в непочтении к коту.