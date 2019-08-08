Джонсон поздравил главного мышелова Британии с Днем кота: фото

Сегодня, 8 августа, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил с Международным днем кошек главного мышелова британского правительства - кота Ларри. Об этом Джонсон написал в Twitter.
"Поздравляю нашего главного мышелова Ларри с Международным днем кота!", - написал Джонсон.
- Полосатый коричнево-белый кот Ларри, который официально имеет должность главного мышелова в кабинете министров Великобритании, живет на Даунинг-стрит с 2011 года. Ларри пережил на своей должности правление двух премьер-министров: Дэвида Кэмерона и Терезы Мэй.
- После представления на официальном брифинге, с 16 февраля 2011 года Ларри занял должность Главного Мышелова Резиденции Правительства Великобритании (Chief Mouser to the Cabinet Office). По сообщению The Guardian, первую мышь на Даунинг-стрит Ларри поймал 22 апреля.
- В 2013 году подозрение в антипатии к коту Ларри, которое высказал в своей книге "Вместе" политический комментатор Мэтью д’Анкона, стало причиной падения рейтинга премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона. В Англии развернулась кампания в поддержку кота. Даунинг-стрит выступил с официальным опровержением подозрения в непочтении к коту.
- После недавнего вступления в должность премьера Джонсон предложил завести на Даунинг-стрит и собаку.
- Основателем Международного дня кошек выступил Международный фонд защиты животных в 2002 году.
Читайте также: Драма на Даунинг-стрит: в Лондоне подрались министерские коты