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В РФ хотят собрать отпечатки пальцев у всех россиян и иностранцев

22.11.2020, 09:36
В РФ хотят собрать отпечатки пальцев у всех россиян и иностранцев - Фото
Отпечаток пальца (Иллюстративное изображение - pixabay.com)

Работы над созданием системы биометрических данных россиян в МВД РФ планируют проводить с 2021 по 2023 год

В РФ намерены создать "централизованный банк биометрических данных" россиян и иностранцев, позволяющий идентифицировать человека по отпечатку пальцев и изображению лица. Об этом заявили в МВД России, сообщает российское пропагандистское информагентство ТАСС.

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Над системой планируют работать с 2021 по 2023 год – "предполагается разработка программного обеспечения, необходимого для формирования, ведения и использования централизованного банка данных биометрических параметров граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства". 

В перспективе система объединит ресурсы дактилоскопической (отпечатки пальцев) и фоноскопической (образец голоса) информации, лабораторий ДНК-анализа, комплексов биометрической идентификации личности и фиксации передвижения транспортных средств, а также систем проверки по оперативно-справочным, разыскным и криминалистическим учетам.

В МВД РФ объясняют, что база нужна для "идентификации личности и неопознанных тел по дактилоскопической информации, изображению лица, а также геномной информации".

Владислав Сердюк
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