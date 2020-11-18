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Госдума решила обезопасить Путина и его семью. После ухода его нельзя будет преследовать

18.11.2020, 11:16
Госдума решила обезопасить Путина и его семью. После ухода его нельзя будет преследовать - Фото
Владимир Путин (Фото: Andre Coelho/ЕРА)

Закон предусматривает, что к ответственности главу государства можно будет привлечь лишь за тяжкие преступления и в особом порядке

Государственная дума России одобрила в первом чтении законопроект № 1049598-7, гарантирующий неприкосновенность президентам страны и их семьям до конца жизни. Если закон будет принят, то руководителей страны нельзя будет привлечь к ответственности практически ни за что даже после сложения их полномочий.

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В частности, в законопроекте говорится, что президент РФ "не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру".

Неприкосновенность распространяется на служебные и жилые помещения, которыми пользуется глава государства, его автомобили, средства связи, документы, багаж и переписку.

Лишить неприкосновенности гаранта можно будет только по решению Совета Федерации на основании выдвинутого Госдумой обвинения в совершении госизмены или другого тяжкого преступления, которое должно также подтверждаться заключениями Верховного и Конституционного судов РФ.

Решения Госдумы и Совета Федерации о лишении неприкосновенности должны быть приняты не менее, чем двумя третями голосов по инициативе не менее одной третьей состава Госдумы при наличии заключения профильной спецкомиссии. Решение принимается в течение трех месяцев с моменты выдвижения обвинения, иначе последнее теряет свою силу.

При этом, в рассмотрении вопроса о снятии неприкосновенности может принимать участие и сам президент, против которого было выдвинуто обвинение.

Примечательно, что во время голосования законопроект отказались поддержать 37 нардепов, представляющих Коммунистическую партию. Там заявили, что такой закон означает пожизненную безнаказанность для президентов и что перед законом все должны быть равны.

На это полномочный представитель президента РФ Владимира Путина Гарри Минх призвал всех, кто не согласен с изменениями, сложить полномочия, передает российское пропагандистское информагентство ТАСС.

"Я вам предлагаю, не нравится Конституция – закрывайте вы эту работу, идите на улицы, там вы найдете себе соратников, только это уже совсем другие люди будут. Я не говорю о выборах, я говорю о добровольном сложении полномочий", – подчеркнул Минх.

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Дарья Мостовая
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