Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

Российский писатель Сергей Комков выдвинул президента РФ Владимира Путина на Нобелевскую премию мира

Президента РФ Владимира Путина номинировали на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщают росСМИ.

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С инициативой номинирования Путина выступил российский писатель, доктор философских наук Сергей Комков. В Кремле, реагируя на инициативу Комкова, заявили: "Если решение будет принято, ну прекрасно. Не будет принято, тоже ничего страшного".

По данным Литературной газеты, в 2013 году Комков уже выступал с инициативой выдвижения Путина на премию мира. На тот момент Комков проживал в Чехии и заявлял, что "Путин достоин Нобелевской премии мира", поскольку, по его мнению, Россия якобы была "единственной реальной силой, способной остановить некие разрушительные мировые процессы".

СПРАВКА. Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год: оккупирован Крым и часть Донбасса. Россия отрицает свое участие, утверждая, что на востоке ее прокси/коллаборационисты сами воюют с Украиной, и что это "гражданская война".

Кандидатов на Нобелевскую премию мира могут выдвигать определенные категории лиц, в частности, профессора социальных наук, истории, философии, права и теологии; ректоры университетов; директора научно-исследовательских институтов мира и внешней политики и т.д. Для выдвижения кандидата на премию мира запрос от Нобелевского комитета не требуется, в отличие от других Нобелевских премий.

и т.д. Для выдвижения кандидата на премию мира запрос от Нобелевского комитета не требуется, в отличие от других Нобелевских премий. Нобелевскую премию мира будут вручать в Осло 10 сентября 2021 года.

9 сентября на Нобелевскую премию мира выдвинули президента США Дональда Трампа

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Владислав Сердюк

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