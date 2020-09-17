Российского оппозиционера Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира — ученый
Политика выдвинули ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией
Российского оппозиционного политика Алексея Навального номинировали на Нобелевскую премию мира, об этом в Facebook сообщил профессор Ратгерского университета Нью-Джерси, социолог Сергей Ерофеев.
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Ерофеев не назвал конкретных имен ученых, которые выступили с инициативой номинирования Навального, однако отметил, что это ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией.
"Процесс выдвижения начали ученые, но это не значит, что не появятся государственные деятели или представители международных организаций, которые за ними последуют. В любом случае, важно помнить, что первыми оказались не политики, а именно ученые", - отметил профессор.
Он заявил, что Навальный номинирован на Нобелевскую премию мира 2021 года, а информацию об этом он сообщает по согласию с теми, кто это сделал.
- Утром 20 августа Алексею Навальному стало плохо на борту самолета. Борт экстренно приземлился в Омске и политика госпитализировали. В тот же день он впал в кому. При этом, российские медики отрицали, что это отравление.
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