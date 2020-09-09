Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
Норвежский депутат считает, что президент США сыграл ключевую роль в восстановлении отношений между Израилем и ОАЭ
Президент США Дональд Трамп выдвинут на Нобелевскую премию мира за роль в восстановлении отношений между Израилем и ОАЭ. Об этом сообщает Fox News.
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Кандидатуру Трампа предложил Нобелевскому комитету депутат парламента Норвегии Кристиан Тибринг-Гедде. "Думаю, что он сделал больше для установления мира между народами, чем большинство других номинантов на премию мира", – заявил депутат в интервью Fox News.
Тибринг-Гедде подчеркнул в письме Нобелевскому комитету ключевую роль, которую сыграла администрация Трампа в восстановлении отношений между Израилем и ОАЭ. "Поскольку ожидается, что другие страны Ближнего Востока пойдут по стопам ОЭА, это соглашение может изменить правила игры, превратив Ближний Восток в регион сотрудничества и процветания", – считает депутат.
Тибринг-Гедде упоминает роль администрации Трампа в "создании новой динамики" в других затяжных конфликтах: между Индией и Пакистаном из-за штата Кашмир, между Южной Кореей и КНДР, а также в решении проблемы с ядерным оружием у Северной Кореи.
Также он ставит в заслугу Трампу вывод значительного количества войск с Ближнего Востока. Тибринг-Гедде не первый раз выдвигает Трампа на премию мира, предыдущий был в 2018 году после саммита в Сингапуре между Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
- 29 февраля США и движение Талибан подписали мирное соглашение.
- 13 августа ОАЭ и Израиль решили нормализовать двусторонние отношения. Израиль согласился приостановить реализацию плана по аннексии части палестинских территорий. Посредником выступил Трамп.
- 5 сентября Сербия и Косово договорились о нормализации экономических отношений при посредничестве Трампа. Нормализацию политических отношений между странами будут обсуждать в следующем году.
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