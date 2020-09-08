После 48 лет бойкота. Делегация ОАЭ планирует первый визит в Израиль – Reuters

Поездка станет первым публично признанным визитом в Израиль официальной делегации из ОАЭ, отмечают в издании

22 сентября Объединенные Арабские Эмираты планируют совершить свой первый официальный визит в Израиль, чтобы укрепить соглашение между странами о нормализации отношений. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

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Отмечается, что решение о визите еще не принято окончательно. Официальные лица Израиля отказались от комментариев, а ОАЭ – не были доступны, пишет Reuters.

Однако, по данным источника издания, ОАЭ утвердят поездку после того, как будет объявлена ​​дата церемонии, на которой лидеры стран подпишут соглашение о нормализации отношений. По словам источника, эта церемония, вероятно, состоится в середине сентября в Вашингтоне.

В издании отмечают, что поездка ответом станет ответом на визит в Абу-Даби высокопоставленных посланников Израиля и США, который состоялся на прошлой неделе.

13 августа ОАЭ и Израиль приняли решение о нормализации двусторонних отношений. Израиль согласился приостановить реализацию плана по аннексии части палестинских территорий. Посредником выступил президент США Дональд Трамп

ОАЭ - это третье арабское государство, которое пошло на мирное соглашение с Израилем. Первым был Египет в 1979 году, а второй была Иордания в 1994 году.

отменили экономический бойкот Израиля, который действовал с 1972 года. В конце августа ОАЭ

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Марк Сировой

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