Иранское руководство заклеймило ОАЭ "вечным позором" за сделку с Израилем. Эмиры ответили
Аятолла Али Хаменеи раскритиковал прорыв в мирном процессе между Израилем и ОАЭ: те пару дней назад договорились о нормализации отношений
Объединенные Арабские Эмираты "предали исламский мир, арабские страны и палестинцев", заключив соглашение о нормализации отношений с Израилем. В таких словах описал свое видение процессов на Ближнем Востоке верховный лидер Ирана Али Хаменеи, пишет Reuters.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Хаменеи сказал это все, когда топ-делегация Израиля и США, включая зятя президента Дональда Трампа Джареда Кушнера, завершила историческую поездку в Абу-Даби. Аятолла убежден, что "предательство ОАЭ продлится недолго", так как эмиры "проснутся и компенсируют то, что сделали".
"Но об этом клейме будут помнить всегда. Они позволили сионистскому режиму закрепиться в регионе и забыли о Палестине. ОАЭ навсегда опозорены за это предательство", – сказал Хаменеи на национальном телевидении.
Смотрите видео: Арабы впервые летят к другой планете. Что за Al Amal и зачем шейхам Марс
По мнению аятоллы, ОАЭ вместе с израильтянами и "злобными американцами, такими как еврей из семьи Трампа", работают вместе против интересов исламского мира.
Официальный представитель министерства иностранных дел ОАЭ Джамаль аль-Мушарах в ответ на это сказал: "Путь к миру и процветанию не вымощен подстрекательством и разжиганием ненависти".
- Это первая договоренность между арабской страной и Израилем за более чем 20 лет. Reuters полагает, что ее заключили "отчасти из-за общего страха перед Ираном".
- Дипломатический прорыв стал возможен благодаря согласию Израиля отложить план по аннексии Иорданской долины и части Иудеи и Самарии.
Смотрите видео: Исторический рейс. Израильский Boeing благополучно приземлился в Абу-Даби
Комментарии