Исторический рейс. Израильский Boeing благополучно приземлился в Абу-Даби — видео

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После приземления слово предоставили представителям делегаций из Израиля и США

Сегодня в Абу-Даби приземлился самолет Boeing 737-900. Этот полет стал первым в истории пассажирским рейсом из Израиля в Объединенные Арабские Эмираты. Видео с приземлением израильского воздушного судна и выступлением представителей делегаций из США и Израиля выложил на Youtube один из пользователей сети.

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В состав американской делегации вошли старший советник президента США Дональда Трампа и его зять Джаред Кушнер, советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен, а также спецпредставители Соединенных Штатов по Ближнему Востоку и Ирану. 

Израильскую делегацию представляли советник по вопросам национальной безопасности Меир Бен-Шаббат и чиновники из различных министерств. Они сообщили, что проведут в ОАЭ сутки, а затем вернутся на родину рейсом той же компании EI AI.

По прилету перед собравшимися выступил Кушнер. Он назвал визит "историческим", а также выразил надежду, что он станет первым из "многих подобных рейсов". В ответ Бен-Шаббат сказал, что сегодня традиционное пожелание "в мирный путь" приобрело особенное значение для Израиля.

Видео: Youtube/Tony Dortie - 24/7 eyes

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Теги: Израиль, оаэ, рейс, EI AI
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