Историческое соглашение. Израиль и ОАЭ договорились о нормализации отношений

Дипломатический прорыв стал возможен благодаря согласию Израиля отложить план по аннексии Иорданской долины и части Иудеи и Самарии

Израиль и Объединенные Арабские Эмираты объявили о подписании договора по нормализации отношений. Соглашение было достигнуто по телефону при непосредственном участии президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Израиле.

Израиль представлял премьер-министр Биньямин Нетаньяху, ОАЭ – наследный принц Мухаммад Бин-Зайед и заместитель верховного главнокомандующего.

Прорыв в нормализации арабо-израильских отношений стал возможен благодаря согласию Израиля приостановить реализацию плана по аннексии Иорданской долины и части Иудеи и Самарии.

Делегации Израиля и ОАЭ встретятся в ближайшие дни для подписания соглашений о сотрудничестве в оборонной сфере, о прямом авиасообщении, об инвестициях, о сотрудничестве в сферах культуры и здравоохранения.

Также будет согласовано взаимное открытие посольств.

В прошлом сентябре Нетаньяху объявил о планах аннексировать части Западного берега, если выиграет выборы.

В прошлом сентябре Нетаньяху аннексировать части Западного берега, если выиграет выборы. Арабские страны резко отреагировали на заявление Нетаньяху.

Арабские страны на заявление Нетаньяху. В ноябре 2019-го госсекретарь Помпео заявил , что у Трампа считают израильские поселения на ЗБРИ не нарушающими международное право.

Наталия Медведева

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