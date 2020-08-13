UA

Историческое соглашение. Израиль и ОАЭ договорились о нормализации отношений

13.08.2020, 19:30
Историческое соглашение. Израиль и ОАЭ договорились о нормализации отношений - Фото
Биньямин Нетаньяху (Фото: EPA)

Дипломатический прорыв стал возможен благодаря согласию Израиля отложить план по аннексии Иорданской долины и части Иудеи и Самарии

Израиль и Объединенные Арабские Эмираты объявили о подписании договора по нормализации отношений. Соглашение было достигнуто по телефону при непосредственном участии президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Израиле.

Израиль представлял премьер-министр Биньямин Нетаньяху, ОАЭ – наследный принц Мухаммад Бин-Зайед и заместитель верховного главнокомандующего.

Прорыв в нормализации арабо-израильских отношений стал возможен благодаря согласию Израиля приостановить реализацию плана по аннексии Иорданской долины и части Иудеи и Самарии.

Делегации Израиля и ОАЭ встретятся в ближайшие дни для подписания соглашений о сотрудничестве в оборонной сфере, о прямом авиасообщении, об инвестициях, о сотрудничестве в сферах культуры и здравоохранения.

Также будет согласовано взаимное открытие посольств.

  • В прошлом сентябре Нетаньяху объявил о планах аннексировать части Западного берега, если выиграет выборы.
  • Арабские страны резко отреагировали на заявление Нетаньяху.
  • В ноябре 2019-го госсекретарь Помпео заявил, что у Трампа считают израильские поселения на ЗБРИ не нарушающими международное право.
Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Израиль оаэ дональд трамп Биньямин Нетаньяху

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
"Уже народ, а не народишко!". Как выборы-2020 изменили Беларусь

"Уже народ, а не народишко!". Как выборы-2020 изменили Беларусь
 