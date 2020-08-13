Историческое соглашение. Израиль и ОАЭ договорились о нормализации отношений
Дипломатический прорыв стал возможен благодаря согласию Израиля отложить план по аннексии Иорданской долины и части Иудеи и Самарии
Израиль и Объединенные Арабские Эмираты объявили о подписании договора по нормализации отношений. Соглашение было достигнуто по телефону при непосредственном участии президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Израиле.
Израиль представлял премьер-министр Биньямин Нетаньяху, ОАЭ – наследный принц Мухаммад Бин-Зайед и заместитель верховного главнокомандующего.
Прорыв в нормализации арабо-израильских отношений стал возможен благодаря согласию Израиля приостановить реализацию плана по аннексии Иорданской долины и части Иудеи и Самарии.
Делегации Израиля и ОАЭ встретятся в ближайшие дни для подписания соглашений о сотрудничестве в оборонной сфере, о прямом авиасообщении, об инвестициях, о сотрудничестве в сферах культуры и здравоохранения.
Также будет согласовано взаимное открытие посольств.
- В прошлом сентябре Нетаньяху объявил о планах аннексировать части Западного берега, если выиграет выборы.
- Арабские страны резко отреагировали на заявление Нетаньяху.
- В ноябре 2019-го госсекретарь Помпео заявил, что у Трампа считают израильские поселения на ЗБРИ не нарушающими международное право.
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