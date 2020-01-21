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В РФ объявили новый состав правительства: Шойгу и Лавров остаются

В РФ объявили новый состав правительства: Шойгу и Лавров остаются - Фото
Сергей Шойгу
21.01.2020, 20:28

﻿Сергей Шойгу остался министром обороны, Евгений Зиничев - главой МЧС, Владимир Колокольцев - главой МВД РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении министров. Все главы силовых ведомств, кроме главы Минюста, сохранили свои должности. Об этом сообщает Интерфакс.

Сергей Шойгу остался министром обороны, Евгений Зиничев - главой МЧС, Владимир Колокольцев - главой МВД РФ.

Антон Силуанов остался министром финансов, Денис Мантуров - главой Минпромторга РФ, Сергей Лавров - министром иностранных дел РФ, Евгений Дитрих - министром транспорта, Александр Новак - министром энергетики, Дмитрий Кобылкин - министром природных ресурсов и экологии, Дмитрий Патрушев - министром сельского хозяйства РФ.

Минэкономразвития РФ возглавил губернатор Пермского края Максим Решетников. Министром труда назначен замминистра финансов Антон Котяков. Владимир Якушев переназначен министром строительства.

На должность министра юстиции РФ назначен вице-премьер, глава аппарата правительства Константин Чуйченко.

Своих должностей лишились все министры социального блока прошлого правительства РФ.

15 января правительство России ушло в отставку на фоне новой идеи Путина реформировать Конституцию. Новым премьером Путин назначил Михаила Мишустина.

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Россия владимир путин Сергей Лавров правительство сергей шойгу
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