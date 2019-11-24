В РФ пилот экстренно посадил пассажирский самолет и умер

Аэропорт Ростова-на-Дону (фото - ЕРА)

Пилоту лайнера, выполнявшего рейс из Москвы в Анапу, во время полета стало плохо. Мужчина скончался после аварийной посадки в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

По данным собеседника, пилот 1970 года рождения во время полета пожаловался на боль в области сердца.

Летчик скончался до прибытия скорой помощи.

Следственный комитет РФ проводит доследственную проверку инцидента.

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