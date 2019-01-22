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22.01.2019, 19:27

В РФ выпустили настольную игру для детей "Наши в Солсбери": фото

В РФ выпустили настольную игру для детей "Наши в Солсбери": фото - Фото
Фото: galacentre.ru

Объявление о продаже игры появилось на сайте Гала-центр и Маркет-ассортимент

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В России в продаже появилась настольная игра для детей под названием "Наши в Солсбери" производителя Игроленд.

Объявление о продаже появилось на сайте Гала-центр и Маркет-ассортимент.

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"Судя по изображению на обложке, маршрут героев по игровому полю Европы совпадает с передвижениями сотрудников ГРУ Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, обвиняемых в отравлении Скрипалей. В обоих магазинах подтвердили The Insider наличие игры", - отмечает издание.

Фото: theins.ru

Ранее издание The Insider вместе с Bellingcat опубликовал несколько расследований о работе ГРУ и ФСБ. Именно они рассказали, что обвиняемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании зовут не Руслан Боширов и Александр Петров, а Анатолий Чепига и Александр Мишкин. 

4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона Скрипаль. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. Власти страны заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ.

5 сентября были обвинены возможные исполнители отравления - россияне "Александр Петров" и "Руслан Боширов". Британский премьер Тереза Мэй назвала их агентами ГРУ, а министр безопасности Британии Бен Уоллес заявил, что "за отравление несет ответственность Путин". Позднее с этим согласились и лидеры США, Франции, ФРГ и Канады.

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Теги: Сергей Скрипаль, Россия, анатолий чепига, александр мишкин, игра наши в солсбери, игра наши в солсбери
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