В РФ за "экстремизм" посадили шестерых членов Свидетелей Иеговы

Иллюстрация (скриншот с видео)

Суд в российском Саратове приговорил шестерых участников религиозной организации Свидетели Иеговы к тюремным срокам за якобы создание "экстремистского сообщества". Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Суд квалифицировал действия россиян по части 2 статьи 282.1 (Организация экстремистского сообщества) УК РФ. Двое получили наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы, один - три года, еще трое – два года лишения свободы.

Никакие другие детали дела не разглашаются.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать приговор, сказав, что якобы ничего не знает о нем.