Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В РФ за "экстремизм" посадили шестерых членов Свидетелей Иеговы

В РФ за "экстремизм" посадили шестерых членов Свидетелей Иеговы - Фото
Иллюстрация (скриншот с видео)
20.09.2019, 20:44

Пресс-секретарь Путина отказался комментировать приговор, сказав, что якобы ничего не знает о нем

Суд в российском Саратове приговорил шестерых участников религиозной организации Свидетели Иеговы к тюремным срокам за якобы создание "экстремистского сообщества". Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Суд квалифицировал действия россиян по части 2 статьи 282.1 (Организация экстремистского сообщества) УК РФ. Двое получили наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы, один - три года, еще трое – два года лишения свободы.

Никакие другие детали дела не разглашаются.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать приговор, сказав, что якобы ничего не знает о нем.

  • 20 апреля 2017 года Верховный суд РФ по иску Минюста РФ признал Свидетелей Иеговы экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Апелляционная коллегия Верховного суда РФ 17 июля 2017 года признала это решение законным.
  • 10 сентября 2019 г Госдепартамент США объявил о введении санкций против начальника Сургутского следственного отдела Следственного комитета РФ Владимира Ермолаева и старшего следователя того же ведомства Степана Ткача за преследования членов Свидетелей Иеговы.
Напишите нам
свидетели иеговы экстремизм религия
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 