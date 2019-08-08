В Риме туристам запретили сидеть на знаменитой лестнице

Испанская лестница. (Фото: Claudio Peri/EPA)

В Риме туристам запретили сидеть на Испанской лестнице, построенной между 1723 и 1726 годом архитектором Франческо де Санктисом. Лестница стала известна благодаря ее появлению в фильме "Римские каникулы" с Грегори Пеком и Одри Хепберн. Об этом сообщает AP.

Лестница связывает вход церки Тринита Деи Монти и Испанскую площадь

За исполнением запрета, который вошел в силу, начиная с 8 августа, следит местная полиция.

Теперь на Испанской лестнице нельзя сидеть, есть и пить.

В противном случае, нарушителя ожидает штраф до 400 евро.

Запрет также распространяется и на другие культовые места итальянской столицы, например, фонтан Треви.

Некоторые туристы возмущены запретом. Например, итальянец Томмазо Галлета заявил, что он не согласен с запретом: "Этот памятник такой красивый. Был ребенок, который устал, пару минут назад сел с отцом, и представитель городской администрации попросил их встать".