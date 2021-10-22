В России 16 человек погибли при взрыве на пороховом заводе под Рязанью

В России под Рязанью при взрыве на пороховом заводе погибли 16 человек. Об этом сообщает российское агентство Интерфакс.

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Ранее МЧС России сообщало о семи погибших, 10 пострадавших и девяти пропавших без вести при взрыве на пороховом заводе под Рязанью. Информированный источник Интерфакса сообщил, что, по предварительным данным, никому из пропавших без вести спастись не удалось.

Взрыв произошел на пороховом заводе в Рязанской области на площадях частной компании, расположенных на территории Завода синтетических волокон "Эластик". Среди основных версий случившегося – нарушение технологических процессов.

В 2017-м в России горел Казанский пороховой завод: видео.

В январе 2021 года взрыв прогремел на пороховом заводе в Перми.

Денис Юдин

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