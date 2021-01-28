На пороховом заводе в Перми, одном из крупнейших российских предприятий оборонного комплекса, утром 28 января прогремел взрыв и начался пожар. Об этом пишет пресс-служба местного отделения МЧС РФ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как уточнили в соцсетях местные жители, сначала был громкий взрыв, после чего в небе увидели "яркий огненный гриб" и столб дыма.

Оперативники сообщили, что инцидент произошел в балиститной группе цехов: грузчики работали с технологическими отходами, которые "сами по себе воспламениться не могли", и "на них могло быть осуществлено внешнее воздействие, пока не известно какое", пишет местный ресурс Эхо Перми.

Смотрите видео: Взрыв в Бейруте. 20 записей трагедии

В Перми загорелся пороховой завод, по предварительным данным, есть пострадавшие. Хорошо видимый столб огня на заводе местные жители снимали из окон своих домов с расстояния в несколько километров pic.twitter.com/oikpDzWKwg — РБК (@ru_rbc) January 28, 2021

По предварительным данным, три человека пострадали. Пожар тушили десятки человек и до 20 единиц техники; по состоянию на 08:30 утра по Киеву его ликвидировали.

Некоторые местные жители в соцсетях своеобразно отреагировали на ЧП:

Завод производит заряды к реактивным системам залпового огня "Град" и "Смерч", комплексам ПВО, снарядам для танков и САУ, смеси для разгонных ступеней крылатых ракет морского базирования, а также к другим типам боеприпасов.

В 2017-м в России горел Казанский пороховой завод: видео.

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.