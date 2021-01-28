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Взрыв и пожар на пороховом заводе в России: там производят заряды к "Градам" – видео видео

28.01.2021, 08:56
Скриншот из видеозаписи
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На пороховом заводе в Перми, одном из крупнейших российских предприятий оборонного комплекса, утром 28 января прогремел взрыв и начался пожар. Об этом пишет пресс-служба местного отделения МЧС РФ.

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Как уточнили в соцсетях местные жители, сначала был громкий взрыв, после чего в небе увидели "яркий огненный гриб" и столб дыма.

Оперативники сообщили, что инцидент произошел в балиститной группе цехов: грузчики работали с технологическими отходами, которые "сами по себе воспламениться не могли", и "на них могло быть осуществлено внешнее воздействие, пока не известно какое", пишет местный ресурс Эхо Перми.

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По предварительным данным, три человека пострадали. Пожар тушили десятки человек и до 20 единиц техники; по состоянию на 08:30 утра по Киеву его ликвидировали.

Некоторые местные жители в соцсетях своеобразно отреагировали на ЧП:

Скриншот
 

Завод производит заряды к реактивным системам залпового огня "Град" и "Смерч", комплексам ПВО, снарядам для танков и САУ, смеси для разгонных ступеней крылатых ракет морского базирования, а также к другим типам боеприпасов.

Евгений Пилипенко
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