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15.02.2019, 21:59

В России бывшая жена убитого наемника ЧВК хочет правды о Сирии

В России бывшая жена убитого наемника ЧВК хочет правды о Сирии - Фото
Иллюстративное фото: EPA

Ольга Маркелова - одна из первых родственников наемников, погибших в Сирии

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Бывший муж россиянки Ольги Маркеловой был убит два года назад в Сирии, где, будучи наемником частной военной компании, воевал в координации с российскими регулярными войсками. Об этом сообщает Reuters.

Теперь Маркелова хочет, чтобы Кремль взял на себя ответственность за него и многих других убитых наемников, признав их военнослужащими. Москва неоднократно отрицала, что они выполняли приказы Кремля, называя наемников добровольцами, не имеющими отношения к армии.

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Теперь Маркелова и ее дочь не могут получать социальные выплаты, положенные родственникам военнослужащих, лишившихся жизни в ходе боевых действий.

Маркелова рассказала, что подала на развод с мужем, бывшим служащим российских внутренних войск, который воевал в Сирии и в Украине, когда потеряла надежду на то, что он станет жить дома с ней и их дочерью.

Маркелов уехал в Сирию как наемник в составе ЧВК Вагнера, и погиб, подорвавшись на мине, спустя несколько дней после своего прибытия. В копии его свидетельства о смерти, выданного российским консульством в Сирии, указано, что Маркелов умер 29 января 2017 года от осколочных и пулевых ранений.

Узнав о его смерти, Маркелова пошла по инстанциям в попытке добиться получения выплат, которые, по ее мнению, положены ей и дочери.

Когда российский военнослужащий погибает во время службы, его семья получает единовременную компенсацию в 3 миллиона рублей и еще 14 тысяч рублей ежемесячно.

С семьями погибших наемников обращаются по-другому. Один из его родных получает неформальную выплату, которая может достигнуть примерно 6 миллионов рублей в зависимости от роли того или иного наемника в организации, однако социальных выплат от государства, связанных с его миссией, они не получают.

Подробнее о создании тайных армий РФ и роли в этом деле "поваре Путина" читайте в нашем спецпроекте Зверь у ворот

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Теги: чвк, чвк вагнера, Сирия, наемники
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