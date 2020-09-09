В России чиновники прямо на работе скачивают гигабайты детской порнографии – расследование
В РФ чиновники Федеральной службы охраны скачали торрент с детской порнографией и раздавали его в течение трех суток
С IP-адресов Федеральной службы охраны России скачали и раздали несколько десятков гигабайтов детской порнографии. Об этом говорится в журналистском расследовании "Снаружки" центра "Досье".
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Журналисты изучили данные IP-адреса ФСО РФ и выявили несколько скачанных торрентов, относящихся к категории child porn (детское порно). Внутри одного из торрентов были сотни видеороликов с детской порнографией.
"Сотрудники ФСО скачали несколько гигабайтов порнографических видеоматериалов с участием подростков, а также четырех- и пятилетних детей", - заявляют журналисты, уточняя, что в обязанности ФСО не входит борьба с распространением подобного контента.
Также журналисты заявляют, что IP-адрес, принадлежащий ФСО, не только загружал, но и раздавал торрент с порнографией в течение трех суток. Механизм торрента подразумевает, что, скачивая нелегальный контент, пользователь включается в процесс раздачи этих материалов. "По сути, в течение как минимум трех дней в августе 2020 года IP-адрес ФСО участвовал в распространении детской порнографии", - уточняют расследователи.
- В феврале сообщалось, что в России супругам предъявили обвинения по делу о госизмене за свадебное видео. Тогда же сообщалось и о том, что молодые люди получили в целом 86 лет за якобы намерения свергнуть Путина.
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