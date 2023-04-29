UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В России горел завод по производству реактивных систем залпового огня – фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
29.04.2023, 23:09
В России горел завод по производству реактивных систем залпового огня – фото, видео - Фото
Фото: t.me/vikiperm

В российской Перми возник пожар на территории оборонного холдинга "Мотовилихинские заводы". В МЧС РФ заявили, что горела трансформаторная будка. Об этом сообщает Коммерсант.

Фотографии возгорания публикуют местные соцсети.

В России горел завод по производству реактивных систем залпового огня – фото, видео

В России горел завод по производству реактивных систем залпового огня – фото, видео

В МЧС РФ сообщили, что пожар потушен. По их информации, горела трансформаторная будка на площади примерно 10 кв м.

По информации издания, ПАО "Мотовилихинские заводы" – единственный в РФ производитель реактивных систем залпового огня.

  • 22 апреля в Люберцах Московской области вспыхнул масштабный пожар. Там загорелся цех по утилизации пластика и резины.
  • 26 апреля в столице Кипра Никосии горело здание Российского центра науки и культуры.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия пожар пермь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 