В России горел завод по производству реактивных систем залпового огня – фото, видео

В российской Перми возник пожар на территории оборонного холдинга "Мотовилихинские заводы". В МЧС РФ заявили, что горела трансформаторная будка. Об этом сообщает Коммерсант.

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Фотографии возгорания публикуют местные соцсети.

В МЧС РФ сообщили, что пожар потушен. По их информации, горела трансформаторная будка на площади примерно 10 кв м.

По информации издания, ПАО "Мотовилихинские заводы" – единственный в РФ производитель реактивных систем залпового огня.

22 апреля в Люберцах Московской области вспыхнул масштабный пожар. Там загорелся цех по утилизации пластика и резины.

26 апреля в столице Кипра Никосии горело здание Российского центра науки и культуры.

Вадим Ребрина

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