В России горел завод по производству реактивных систем залпового огня – фото, видео
29.04.2023, 23:09
Фото: t.me/vikiperm
В российской Перми возник пожар на территории оборонного холдинга "Мотовилихинские заводы". В МЧС РФ заявили, что горела трансформаторная будка. Об этом сообщает Коммерсант.
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Фотографии возгорания публикуют местные соцсети.
В МЧС РФ сообщили, что пожар потушен. По их информации, горела трансформаторная будка на площади примерно 10 кв м.
По информации издания, ПАО "Мотовилихинские заводы" – единственный в РФ производитель реактивных систем залпового огня.
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