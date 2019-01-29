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Боты:
29.01.2019, 13:27

Раз надо, то пускай крадут. В РФ хотят легализовать коррупцию

Раз надо, то пускай крадут. В РФ хотят легализовать коррупцию - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В минюсте РФ не уточнили, о каких именно "объективных обстоятельствах" может идти речь для чиновников

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В России министерство юстиции планирует смягчить законодательство о противодействии коррупции и не наказывать чиновников, если они совершили преступление из-за "обстоятельств непреодолимой силы". Об этом сообщает российское издание Ведомости.

Соответствующее уведомление ведомство разместило на портале проектов нормативно-правовых актов

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По действующему закону оценивать коррупционные правонарушения уполномочены комиссии по соблюдению требований к служебному поведению.

"В случае установления ими обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии вины, действие чиновника не может быть квалифицировано как коррупционное правонарушение. Но иногда соблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов невозможно в силу объективных причин, при этом освобождение от ответственности законодательством не предусмотрено", - говорится в уведомлении.

Минюст РФ отмечает, что такое освобождение возможно, если несоблюдение требований вызвано объективными обстоятельствами, сделавшими невозможным соблюдение запретов

О каких именно "объективных обстоятельствах" идет речь, ведомство не уточняет.

 4 января 2019 года генеральная прокуратура Латвии предъявила обвинение гражданину России в предложении взятки в размере более миллиона евро должностному лицу Госполиции. 

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Теги: коррупция, Россия, чиновники, взятки
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