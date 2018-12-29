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29.12.2018, 07:34

В России лавины накрыли поселок: есть погибшие

В России лавины накрыли поселок: есть погибшие - Фото
Иллюстративное фото:iStock/Global Images Ukraine

По предварительной информации, погибли два человека

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Сегодня утром несколько снежных лавин сошли на поселок Многовершинный в Николаевском районе Хабаровского края РФ. Об этом сообщают росСМИ.

В результате под снегом оказались 10 человек, двое из них погибли.

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Первая лавина сошла на компрессорную станцию местного золотодобывающего предприятия АО Многовершинное, где в это время находился один человек. Ему на помощь выдвинулась группа спасателей золотодобывающей компании из девяти человек. Их также засыпало следующей сошедшей лавиной.

Пока удалось найти восемь человек. Двое из них погибли, шестеро в тяжелом состоянии доставлены в больницу поселка. Поиски еще двух пропавших продолжаются.

В связи со сходом лавин в Николаевском районе введен режим чрезвычайной ситуации.

27 декабря 2018 года сообщалось, что в Альпах спасли 12-летнего мальчика, который попал под лавину и пробыл под снегом 40 минут.

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Теги: лавина, поселок в рф
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