В России могут взорваться около 26 000 заброшенных нефтяных скважин – вице-премьер РФ

Около 26 000 заброшенных нефтяных скважин в России не прошли консервацию и являются взрывоопасными. Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, передает The Insider.

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"Что касается объектов на суше, объектов накопленного вреда, мы сегодня фиксируем порядка 26 000 опасных, взрывоопасных скважин, это бывшие нефтяные разработки, которые необходимо точно так же утилизировать, выводить из эксплуатации", – сообщила Абрамченко.

Вице-премьер РФ заявила, что ликвидацию заброшенных скважин даже за счет госбюджета затрудняет то, что многие из них поделены между несколькими десятками собственников, с каждым из которых приходится вести отдельные переговоры по утилизации оборудования (например, скважиной в Усолье владеют 38 разных собственников).

Российское правительство намерено потратить 20 млрд рублей на ликвидацию взрывоопасных объектов.

18 августа в российском Челябинске в районе очистных сооружений произошел сильнейший выброс токсичного газа сероводорода.

Наталия Медведева

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