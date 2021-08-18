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"Сильнейший залповый выброс". В Челябинске – экстремальное превышение по ядовитому газу

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2021, 09:35
Иллюстративное фото (скриншот из видеозаписи)

В российском промышленном центре Челябинска зафиксирован "сильнейший залповый выброс по сероводороду". Жителям рекомендуется не проветривать помещения и пить много воды, написал в Telegram замминистра экологии региона Виталий Безруков.

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По его словам, около 03:00 ночи 18 августа в районе очистных сооружений системы водоснабжения и водоотведения в Металлургическом районе произошел выброс токсичного газа.

"На место были отправлены передвижные лаборатории, которые подтвердили сильное превышение. В связи с этим в некоторых районах города может ощущаться сильный запах сероводорода или схожий с запахом "канализации", – пишет чиновник.

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Минэкологии РФ рекомендовало поливать в городе улицы, а жителям в случае ощущения неприятного запаха не проветривать помещения утром, пить больше воды, сократить пребывание на улице и использовать маски "и другие средства индивидуальной защиты".

СПРАВКА. Сероводород H2S – бесцветный газ с характерным запахом тухлых яиц, очень токсичен, ядовит в больших концентрациях и огнеопасен. При высокой концентрации однократное вдыхание может вызвать мгновенную смерть. При вдыхании воздуха с большой концентрацией из-за паралича обонятельного нерва запах сероводорода почти сразу перестает ощущаться.

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На 08:00 утра по киевскому времени "по информации постов мониторинга наблюдается снижение концентрации до 0,8 ПДК, ситуация пришла в норму", пишет Безруков.

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Евгений Пилипенко
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экология сероводород загрязнение канализация выброс челябинск
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