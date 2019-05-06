В России на химическом заводе прогремел взрыв: есть погибшие

Фото: uralchem.ru

На химическом заводе Азот в Пермском крае РФ сегодня произошел взрыв. Об этом сообщают росСМИ.

В результате взрыва погибли три человека, еще один пострадал.

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По данным местных СМИ, после взрыва произошел пожар, который спасатели ликвидировали. По предварительной информации, взрыв мог произойти из-за вскрытия болгаркой емкости с аммиаком.

Завод Азот принадлежит ОХК Уралхим - крупнейшей в РФ компании по производству удобрений.

13 апреля 2019 года на Лисичанском желатиновом заводе прогремел взрыв, погибла работница предприятия.