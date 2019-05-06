Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
06.05.2019, 09:58

В России на химическом заводе прогремел взрыв: есть погибшие

В России на химическом заводе прогремел взрыв: есть погибшие - Фото
Фото: uralchem.ru

Жертвами взрыва стали три человека

Реклама
Реклама

На химическом заводе Азот в Пермском крае РФ сегодня произошел взрыв. Об этом сообщают росСМИ.

В результате взрыва погибли три человека, еще один пострадал.

Реклама

По данным местных СМИ, после взрыва произошел пожар, который спасатели ликвидировали. По предварительной информации, взрыв мог произойти из-за вскрытия болгаркой емкости с аммиаком.

Завод Азот принадлежит ОХК Уралхим - крупнейшей в РФ компании по производству удобрений.

13 апреля 2019 года на Лисичанском желатиновом заводе прогремел взрыв, погибла работница предприятия.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Россия, взрыв, химзавод
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 