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В России нелегалов проводили "в ЕС" через бутафорский блокпост

В России нелегалов проводили "в ЕС" через бутафорский блокпост - Фото
Граница России и Финляндии в лесу (фото — сайт силовиков РФ)
05.12.2019, 08:12

Мошенник изготовил и установил в болотистом лесу недалеко от Финляндии фейковые погранстолбы, чтобы за деньги водить нелегалов "через границу в ЕС"

На территории Выборгского района Санкт-Петербурга в РФ мужчина - не россиянин - построил в лесу бутафорский пограничный пост, через который за деньги собирался водить мигрантов "в Финляндию". О таком варианте мошенничества со ссылкой на российские СМИ пишет BBC News.

Проводник собирался некоторое время водить четверых уроженцев Южной Азии по проселкам, лесам и вокруг озер, затем подвести к "столбам на границе", сказать, что дальше - уже Евросоюз и Финляндия.

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За услуги он якобы должен был взять с каждого более 10 000 евро.

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курьез мошенничество нелегалы
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