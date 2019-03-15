Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В пластиковом ведре лежали емкости с пятью килограммами урана

Реклама
Реклама

В Минске в мусорном контейнере во дворе жилого дома нашли пластиковое ведро, внутри которого находились стеклянные и пластиковые емкости со знаками "Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение". Об этом сообщает пресс-служба МЧС Беларуси.

Спасатели оградили место происшествия. Предварительные замеры показали четырехкратное превышение радиационного фона на расстоянии одного метра от емкостей.

Реклама

Сотрудники МЧС обнаружили пять емкостей с порошкообразными веществами: уранил хлористый - 2 банки (по 1 кг), уранил азотнокислый - 1 банка (1 кг), уранил сернокислый - 1 банка (1 кг), уран трехкислый - 1 банка (1 кг). 

Отмечается, что после изъятия емкостей радиационный фон во дворе жилого дома вернулся к норме.

Читайте также: Астрономы не рекомендуют дышать на Уране: там скверно пахнет

Сотрудники минской милиции выяснили, что радиоактивные вещества на контейнерной площадке оставила жительница дома. Радиоактивные вещества принадлежали минчанке 1939 года рождения, которая работала на химическом факультете одного из ВУЗов, а в 2016-ом умерла. Внучка этой женщины решила навести порядок в квартире бабушки и вынесла на мусорную площадку емкости с веществом неизвестного ей происхождения.

Фото: minsk.mchs.gov.by

Отправить:
Распечатать:
Теги: беларусь, курьез, радиация, уран, минск
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Пентагон формирует созвездие WGS: трансляция запуска ракеты
Пентагон формирует созвездие WGS: трансляция запуска ракеты
Дочь Немцова приехала в Киев на открытие сквера имени отца: видео
Дочь Немцова приехала в Киев на открытие сквера имени отца: видео
Инженеры научили дроны отдыхать на ветках и уступах: видео
Инженеры научили дроны отдыхать на ветках и уступах: видео
Экономика Канада вслед за США ввела санкции против России
США расширили санкции против России
Экономика США расширили санкции против России
Украина и ЕС решили закрыть схему Косюка в экспорте курятины
Продовольствие Украина и ЕС решили закрыть схему Косюка в экспорте курятины
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Пентагон формирует созвездие WGS: трансляция запуска ракеты
Пентагон формирует созвездие WGS: трансляция запуска ракеты
Обвал школы в Нигерии: число жертв возросло до 20 человек - фото
Обвал школы в Нигерии: число жертв возросло до 20 человек - фото 18:42
Дочь Немцова приехала в Киев на открытие сквера имени отца: видео
Дочь Немцова приехала в Киев на открытие сквера имени отца: видео 16:19
Схемы: УГО изъяло документы о земельном участке Порошенко - видео
Схемы: УГО изъяло документы о земельном участке Порошенко - видео 13:15
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 