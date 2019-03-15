В Минске в мусорном контейнере во дворе жилого дома нашли пластиковое ведро, внутри которого находились стеклянные и пластиковые емкости со знаками "Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение". Об этом сообщает пресс-служба МЧС Беларуси.

Спасатели оградили место происшествия. Предварительные замеры показали четырехкратное превышение радиационного фона на расстоянии одного метра от емкостей.

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Сотрудники МЧС обнаружили пять емкостей с порошкообразными веществами: уранил хлористый - 2 банки (по 1 кг), уранил азотнокислый - 1 банка (1 кг), уранил сернокислый - 1 банка (1 кг), уран трехкислый - 1 банка (1 кг).

Отмечается, что после изъятия емкостей радиационный фон во дворе жилого дома вернулся к норме.

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Сотрудники минской милиции выяснили, что радиоактивные вещества на контейнерной площадке оставила жительница дома. Радиоактивные вещества принадлежали минчанке 1939 года рождения, которая работала на химическом факультете одного из ВУЗов, а в 2016-ом умерла. Внучка этой женщины решила навести порядок в квартире бабушки и вынесла на мусорную площадку емкости с веществом неизвестного ей происхождения.

Фото: minsk.mchs.gov.by