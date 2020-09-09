В России обвинили Туркменистан в намерении ликвидировать обучение на русском в школах

В Туркменистане якобы хотят до 2030 года ликвидировать все классы с русским языком обучения

Радио Азатлык со ссылкой на информированный источник в госорганах сообщило, что в Туркменистане рассматривают вопрос ликвидации во всех школах классов с русским языком обучения до 2030 года. Посольство России уже высказало "сожаление".

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Предусмотрено организовать платные русские школы, пишет издание.

30 августа Turkmen.news сообщило, что в ашхабадской школе ученики и их родители устроили стихийный протест после того, как им сообщили о закрытии классов с русским языком обучения.

По данным издания, администрация школы закрыла русские классы для выполнения требований Минобразования по разделению классов и увеличению учебных смен из-за коронавируса. Примерно 1500 учащихся должны теперь устроиться в другие школы.

Радио Азатлык не удалось получить официальные комментарии Минобразования Туркменистана и управления образования Ашхабада.

Посольство РФ тем временем сообщает, что в ряде школ Ашхабада перед началом учебного года были расформированы классы с русским языком обучения. Родителям сказали, что решение принято в связи с невозможностью соблюдения в этих учебных заведениях санитарно-гигиенических норм.

В посольстве "выразили сожаление" и надежду на то, что Туркменистан будет руководствоваться договором о дружбе с РФ, в соответствии с которым стороны поощряют изучение и распространение русского языка в Туркменистане и туркменского языка в РФ.

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Вадим Ребрина

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