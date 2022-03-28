В России прекратила выход "Новая газета" нобелевского лауреата Муратова

Российская "Новая газета", главным редактором которой является нобелевский лауреат Дмитрий Муратов, объявила о приостановке работы после предупреждения Роскомнадзора "о недопустимости нарушения российского закона".

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Отмечается, что регулятор вынес редакции и учредителю издания второе письменное предупреждение за упоминание НКО — "иностранного агента" без маркировки. В какой публикации не было маркировки "иноагента", ведомство не уточнило. Первое аналогичное предупреждение Роскомнадзор направил редакции 22 марта. Тогда тоже не сообщалось, какая публикация вызвала претензии.

Выпуск газеты будет приостановлен до окончания полномасштабной войны России против Украине.

В письме, разосланном "Новой газетой" подписчикам, в частности, говорится: "Другого выхода нет. Для нас и, знаю, для вас — это страшное и тяжелое решение. Но надо сохранить нас друг для друга. Ваша поддержка важна как никогда. Без вас — не выживем. Спасибо и до встречи!"

Ранее главный редактор "Новой газеты" и лауреат Нобелевской премии мира 2021 года Дмитрий Муратов принял решение продать на аукционе свою медаль и направить вырученные средства в фонд украинцам, покинувшим страну на фоне вторжения России в Украину.

Также напомним, президент Владимир Зеленский дал интервью представителям российских СМИ. Однако Роскомнадзор запретил медиа из РФ публиковать интервью и заявил, что начал "проверку" интервьюеров.

В частности, Зеленский ответил на вопросы представителей таких росСМИ, как "Зыгарь", "Дождь", "Медуза", "Коммерсантъ" и "Новая Газета".

Станислав Погорилов

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