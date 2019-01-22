Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
22.01.2019, 14:11

В России разбился сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3

В России разбился сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3 - Фото
Ту-22М3 (фото - скриншот с видео)

Катастрофа произошла на военном аэродроме в Мурманской области, на борту было 4 человека. В 2017 году Ту-22М3 бомбили Сирию

Реклама
Реклама

Сегодня, 22 января, в Мурманской области России разбился сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3. Об этом сообщил пропагандистский ресурс ТАСС.

Крушение произошло при заходе на посадку на аэродроме российской военной базы Оленья около 13:40 по местному времени (12:40 по Киеву).

Реклама

На борту были четыре человека: командир, помощник командира, штурман и оператор. Сказано, что командир и штурман выжили.

"По докладу с места, два летчика доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь", - заявили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Кремлевский сайт РИА Новости пишет со ссылкой на Минобороны РФ, что, по предварительным данным, самолет попал в снежный заряд (кратковременный ливневой снег) во время выполнения планового учебного полета.

Авиабаза Оленья, на которой дислоцированы Ту-22М3, расположена на Кольском полуострове в 92 км к югу от Мурманска, вблизи города Оленегорск.

В 2017 году дальние российские бомбардировщики Ту-22М3 бомбили сирийский Дейр эз-Зор

Отправить:
Распечатать:
Теги: разбился самолет, Дейр эз-Зор, Россия, Сирия, бомбардировка, катастрофа, бомбардировщик, Ту-22М3, оленегорск, мурманская область
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 