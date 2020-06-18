В России якобы от коронавируса умер экс-глава Чувашии, подавший в суд на Путина

Михаил Игнатьев (Скриншот видео: Мир 24/Youtube)

В России умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, который в мае подал иск против президента Владимира Путина, оспаривая решение об его увольнении. Российское пропагандистское агентство Интерфакс со ссылкой на источник в администрации главы республики пишет, что 58-летний Игнатьев ранее был госпитализирован после заражения коронавирусом.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Игнатьева назначили на пост президента Чувашии в августе 2010 года.

В январе 2020 года с ним произошли два крупных скандала.

Сначала Игнатьев заявил, что "надо мочить" журналистов и блогеров. А затем, передавая пожарным технику, вынудил офицера МЧС подпрыгнуть за ключами от нового пожарного автомобиля.

28 января Игнатьева лишили членства партии Единая Россия, а на следующий день вышел указ о его отставке – Путин уволил Игнатьева "в связи с утратой доверия".

20 мая Игнатьев подал в Верховный суд России административный иск об оспаривании указа президента РФ о досрочном прекращении его полномочий.

В суде сообщили, что вернули экс-губернатору исковое заявление в части требований прав на дополнительные соцгарантии. Но суд принял к производству заявление в части, где политик оспаривает саму отставку. Рассмотрение иска должно было состояться 30 июня.

Читайте также: Сюр. В резиденции Путина установили тоннель "для защиты от коронавируса" - видео