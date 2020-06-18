Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В России якобы от коронавируса умер экс-глава Чувашии, подавший в суд на Путина

В России якобы от коронавируса умер экс-глава Чувашии, подавший в суд на Путина - Фото
Михаил Игнатьев (Скриншот видео: Мир 24/Youtube)
18.06.2020, 23:40

Бывший глава Чувашии, подавший в суд на Путина, умер – росСМИ пишут, что от коронавируса

В России умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, который в мае подал иск против президента Владимира Путина, оспаривая решение об его увольнении. Российское пропагандистское агентство Интерфакс со ссылкой на источник в администрации главы республики пишет, что 58-летний Игнатьев ранее был госпитализирован после заражения коронавирусом.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Игнатьева назначили на пост президента Чувашии в августе 2010 года.

В январе 2020 года с ним произошли два крупных скандала.

Сначала Игнатьев заявил, что "надо мочить" журналистов и блогеров. А затем, передавая пожарным технику, вынудил офицера МЧС подпрыгнуть за ключами от нового пожарного автомобиля.

28 января Игнатьева лишили членства партии Единая Россия, а на следующий день вышел указ о его отставке – Путин уволил Игнатьева "в связи с утратой доверия".

20 мая Игнатьев подал в Верховный суд России административный иск об оспаривании указа президента РФ о досрочном прекращении его полномочий.

В суде сообщили, что вернули экс-губернатору исковое заявление в части требований прав на дополнительные соцгарантии. Но суд принял к производству заявление в части, где политик оспаривает саму отставку. Рассмотрение иска должно было состояться 30 июня.

Читайте также: Сюр. В резиденции Путина установили тоннель "для защиты от коронавируса" - видео

Наталия Медведева
Еще по теме
Напишите нам
Михаил Игнатьев Чувашия коронавирус владимир путин
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 