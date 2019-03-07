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07.03.2019, 08:46

В России военным запретили пользоваться телефонами на службе

В России военным запретили пользоваться телефонами на службе - Фото
Фото: mil.ru

Закон также запрещает военным страны-агрессора РФ размещать в интернете информацию о себе и сослуживцах

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Российским военным запретили пользоваться мобильными телефонами на службе. Об говорится в тексте закона РФ о статусе военнослужащих, который подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

Военнослужащим и призванным на сборы запрещается распространять в СМИ или интернете информацию, которая позволяет определить принадлежность к армии России, а также местонахождение военных или их сослуживцев.

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Закон также запрещает им иметь при себе "электронные изделия бытового назначения, в которых могут храниться или которые позволяют с использованием сети интернет распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации".

Запрет не распространяется только на случаи, корда использование телефона необходимо для выполнения военными своих обязанностей.

Оккупантами скрывается информация о значительной разнице в денежном обеспечении российских кадровых военнослужащих и боевиков из числа местных жителей временно оккупированного Донбасса.

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Теги: владимир путин, интернет, запрет, рф, телефон, армия России
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