В российском Новосибирске горит склад. Очевидцы сообщали о взрывах – видео

В российском Новосибирске горит двухэтажное складское помещение на площади 1805 кв. м. Российские пропагандистские ресурсы со ссылкой на соцсети сообщают, что перед загоранием очевидцы слышали взрывы.

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На момент прибытия пожарных здание было полностью в огне. Существует угроза распространения пожара на соседние здания.

Пропагандисты пишут, что, предварительно, пострадавших нет.

К тушению огня привлекли более 70 человек и 20 единиц техники. На место пожара следует пожарный поезд.

По данным источников пропагандистов, на складе хранится пластиковая продукция.

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Вадим Ребрина

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