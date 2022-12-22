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В Мурманске снова горел авианосец "Адмирал Кузнецов" – росСМИ

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2022, 11:41
В Мурманске снова горел авианосец
Авианосец Адмирал Кузнецов (Фото: ресурс оккупантов)

Сегодня, 22 декабря, в российском Мурманске загорелся крейсер-авианосец "Адмирал Кузнецов", пожар потушили. Об этом сообщает пропагандистский ресурс ТАСС.

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Как отмечается, пожар произошел на крейсере "Адмирал Кузнецов", который стоит на ремонтном заводе в Мурманске.

"На борту "Адмирала Кузнецова", стоящего в сухом доке судоремонтного завода "Звездочка", произошло возгорание. Пострадавших нет, эвакуированы 20 человек", – сказал собеседник агентства.

По информации главы российской Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова, пожар на авианосце потушен.

"Никакого пожара не было, было локальное возгорание, потушено в 11:30 силами личного состава и представителей пожарных служб, которые находятся на территории завода. Оперативно сработала система борьбы за живучесть, повреждений и ущерба нет", – заявил Рахманов.

В Мурманске снова горел авианосец "Адмирал Кузнецов" – росСМИ

В мурманских пабликах пишут, что корабль на 15 суток закрыли до выяснения обстоятельств – из сухого дока его не спустят.

Возгорание было небольшим, однако ему присвоили повышенный ранг, ввиду важности объекта.

"+ 300 миллионов на ремонт", – написали местные паблики, но быстро удалили это уточнение.

В Мурманске снова горел авианосец "Адмирал Кузнецов" – росСМИ

В 2019 году на этом же авианосце был пожар из-за неубранного мусора.

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Наталія Медведєва
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