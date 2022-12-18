В России крупный пожар на нефтегазоконденсатном месторождении под Иркутском – видео

В Иркутской области страны-агрессора вспыхнул пожар на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении. Видео пожара опубликовал в Telegram глава региона Игорь Кобзев.

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Как сообщается, пожар на Марковском месторождении в Усть-Кутском районе охватил около 1000 кв. м. Известно как минимум об одном пострадавшем.

В ночь на 15 декабря на крупнейшем нефтезаводе Восточной Сибири в той же Иркутской области произошел взрыв, в результате которого начался пожар и погибли по меньшей мере два человека.

Сергій Бережний

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