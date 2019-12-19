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Ущерб от пожара на авианосце в РФ - как бюджет Гаити: росСМИ

Ущерб от пожара на авианосце в РФ - как бюджет Гаити: росСМИ - Фото
Скриншот из видео пропагандистского канала Lifе
19.12.2019, 09:08

Ущерб от пожара почти равен нынешней стоимости корабля такого класса и с таким сроком службы - с учетом износа каркаса и без вооружения

Недавний пожар на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов" нанес убытков на сумму до 95 млрд рублей (свыше $1,5 млрд, — ред.). Об этом со ссылкой на источник в штабе Северного флота РФ пишет российский Коммерсант.

Речь идет не только о повреждении конструкций крейсера, но и пострадавшем ремонтном оборудовании, травмированных военных и гражданских.

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Как пишет Дождь, оглашенная ранее сумма ущерба "вызвала большое возмущение у командования ВМФ РФ", после чего эту информацию в заметке Коммерсанта без объяснений удалили. Позднее ее вернули, так как другие СМИ успели ее процитировать.

  • Пожар на корабле в доке Мурманска начался вчера утром, 12 декабря: горело на площади около 500 кв. м. Погибли два военных РФ, более 10 человек пострадали.
  • "Кузнецов" обещали вернуть в строй в 2022-м, но когда теперь - неизвестно.
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авианосец Адмирал Кузнецов
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