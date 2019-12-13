Названа причина пожара на авианосце в России: это куча мусора

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Близкие к участникам ремонта российского авианосца "Адмирал Кузнецов" источники утверждают, что корабль загорелся из-за сварки над захламленным ветошью трюмом. Об этом пишет российское издание Коммерсант.

Собеседники рассказали, что при сварке на нижней палубе окалина упала в трюм, который должен был быть чистым. Но вместо этого горячая частичка попала на кучу мусора из ветоши и опилок, какими рабочие вытирают разлитые при ремонте растворители. Об этой версии также заявили и в Объединенной судостроительной корпорации РФ.

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По регламенту до проведения пожароопасных работ экипаж должен был позаботиться об уборке мусора.