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Названа причина пожара на авианосце в России: это куча мусора

Названа причина пожара на авианосце в России: это куча мусора - Фото
Фото: severomorsk.life/ВКонтакте
13.12.2019, 08:57

По данным источников, пожар якобы не нанес критического ущерба крейсеру ВМФ России: пострадали в основном подлежащие замене коммуникации

Близкие к участникам ремонта российского авианосца "Адмирал Кузнецов" источники утверждают, что корабль загорелся из-за сварки над захламленным ветошью трюмом. Об этом пишет российское издание Коммерсант.

Собеседники рассказали, что при сварке на нижней палубе окалина упала в трюм, который должен был быть чистым. Но вместо этого горячая частичка попала на кучу мусора из ветоши и опилок, какими рабочие вытирают разлитые при ремонте растворители. Об этой версии также заявили и в Объединенной судостроительной корпорации РФ.

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По регламенту до проведения пожароопасных работ экипаж должен был позаботиться об уборке мусора. 

  • Пожар на корабле в доке Мурманска начался вчера утром, 12 декабря. Открытое горение на борту было ликвидировано только сегодня утром. Горело на площади около 500 кв. м. Погиб один военный РФ, еще один считается пропавшим без вести, и есть 12 пострадавших.
  • "Кузнецов" обещали вернуть в строй в 2022-м, но когда теперь - неизвестно.
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авианосец Адмирал Кузнецов
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