На Дальнем Востоке "недоутонула" подлодка Тихоокеанского флота РФ

Иллюстративное фото: militaryarms.ru

Отправленная на утилизацию дизельная подлодка Тихоокеанского флота РФ "частично утонула", когда ее без экипажа буксировали в Приморском крае. Об этом пишет тамошний ресурс Deita.

Инцидент произошел вчера вечером по местному времени в заливе Восток по пути из Владивостока в Находку.

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При буксировке 72-метровая подлодка легла на грунт кормой, а затем начала тонуть. Сейчас нос подлодки над водой.

В сентябре 2019 года в Клайпеде всплыла подлодка ВМС Германии (см. видео).

Месяцем позднее на учениях ядерных сил РФ на подлодке К-44 произошел сбой ракеты.

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