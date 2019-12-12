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На Дальнем Востоке "недоутонула" подлодка Тихоокеанского флота РФ

На Дальнем Востоке "недоутонула" подлодка Тихоокеанского флота РФ - Фото
Иллюстративное фото: militaryarms.ru
12.12.2019, 09:59

Местные власти уверяют, что угрозы окружающей среде нет: на борту субмарины нет топлива. Глубина в месте аварии - 47 метров.

Отправленная на утилизацию дизельная подлодка Тихоокеанского флота РФ "частично утонула", когда ее без экипажа буксировали в Приморском крае. Об этом пишет тамошний ресурс Deita.

Инцидент произошел вчера вечером по местному времени в заливе Восток по пути из Владивостока в Находку.

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При буксировке 72-метровая подлодка легла на грунт кормой, а затем начала тонуть. Сейчас нос подлодки над водой.

  • В сентябре 2019 года в Клайпеде всплыла подлодка ВМС Германии (см. видео).
  • Месяцем позднее на учениях ядерных сил РФ на подлодке К-44 произошел сбой ракеты

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Приморский край подлодка дальний восток
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