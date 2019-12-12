На Дальнем Востоке "недоутонула" подлодка Тихоокеанского флота РФ

Отправленная на утилизацию дизельная подлодка Тихоокеанского флота РФ "частично утонула", когда ее без экипажа буксировали в Приморском крае. Об этом пишет тамошний ресурс Deita.
Инцидент произошел вчера вечером по местному времени в заливе Восток по пути из Владивостока в Находку.
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При буксировке 72-метровая подлодка легла на грунт кормой, а затем начала тонуть. Сейчас нос подлодки над водой.
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