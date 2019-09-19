Сигнал Кремлю. В Клайпеде всплыла подлодка ВМС Германии - видео

Вчера, 18 сентября, в Клайпеде "с визитом вежливости" пришвартовалась подлодка U-31 (S181) Военно-морских сил ФРГ. Об этом сообщило региональное агентство Delfi.

По словам вице-министра обороны Литвы Витаутаса Умбрасаса, появление подлодки НАТО в порту страны - "четкий сигнал для потенциальных агрессоров, что страны НАТО едины и готовы защищать свою территорию".

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U-31 пробудет в Клайпеде до 21 сентября. Ее сопровождает военный корабль FGS Oste, который применяется для связи, разведопераций и раннего предупреждения.

В прошлый раз германская подлодка швартовалась в этом городе в 2001 году.

Справка. U-31 (S181) - двухкорпусная (армированный стеклопластик и маломагнитная сталь) дизель-электрическая подлодка ФРГ типа 212 длиной 56 м, шириной 6,8 м и со средней осадкой 7 м. Экипаж - 27 моряков, надводная скорость - 12 узлов, подводная - 20 узлов, рабочая глубина погружения - 200 м, предельная - 350-700 м, автономность - 30 суток. U-31 (S181) заложена летом 1998 года, принята на службу осенью 2005-го.

Видео: KrastoApsauga