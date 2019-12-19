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В российском селе жалуются Меркель, что замерзли: Берлин ответил

В российском селе жалуются Меркель, что замерзли: Берлин ответил - Фото
Скриншот из видео Новой газеты
19.12.2019, 10:15

Германского канцлера попросили "помочь в выживании в сибирских условиях", напомнив ей о российском газопроводе Северный поток-2

Жители села Звонарев Кут в Омской области РФ, которые из-за "допотопной" котельной мерзнут уже пятую зиму, а власти - от местной до президента - их жалобы игнорируют, написали письмо о помощи канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и в бундестаг. Об этом сообщает российская Новая газета.

Неделю назад через электронную почту селяне пожаловались в Берлин на свои проблемы и упомянули об "успешном строительстве газопровода Северный поток-2". 

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Ответ пришел 17 декабря, но Меркель промолчала: вместо нее написал некий сотрудник бундестага. "Описание трудных жизненных обстоятельств потрясает и угнетает одновременно", - отметил он и отправил селян к российским партнерам Немецкого энергоагентства.

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