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В Румынии выставят на аукцион самолет диктатора Чаушеску, попросят 25 000 евро: фото

14.05.2021, 11:03
В Румынии выставят на аукцион самолет диктатора Чаушеску, попросят 25 000 евро: фото - Фото
Самолет на продажу (источник - mediafax.ro)

В Румынии решили продать самолет бывшего диктатора и лидера страны Николаэ Чаушеску. Стартовая цена составит 25 000 евро, до аукциона 27 мая воздушное судно будет находиться в румынском международном аэропорту Анри Коанды, пишет местное издание Mediafax.ro.

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Самолет ROMBAC 1-11 был построен в 1982 году и изначально использовался для пассажирских перевозок, но с 1986 года полеты на нем осуществлял исключительно диктатор во время официальных визитов в другие страны.

В то время благодаря этому самолету Румыния стала первым коммунистическим государством, начавшим производить пассажирские реактивные лайнеры. Турбореактивные двигатели самолета были изготовлены на румынских заводах по лицензии Rolls Royce.

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Дарья Мостовая
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аукцион самолет Румыния диктатор чаушеску николаэ чаушеску
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