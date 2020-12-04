В Сан-Франциско вводят запрет на курение табака в квартирах, марихуану – можно

Городские власти Сан-Франциско поддержали запрет курения табака в квартирах, поскольку пассивное курение наносит вред здоровью окружающих. При этом курение марихуаны в жилых помещениях по-прежнему разрешено. Об этом сообщает CNN.

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Нарушителям грозит штраф в размере $1000.

Окружной совет поддержал в первом чтении проект постановления, запрещающего курение в квартирах, десятью голосами против одного. На следующей неделе будет голосование по второму чтению, а потом документ отправится на подпись к мэру. Если она подпишет, то постановление вступит в силу через 30 дней.

Как отмечается, сначала предлагалось распространить запрет и на курение марихуаны. Однако активисты заявили, что такой запрет лишит людей единственного места, где можно курить марихуану, поскольку законы штата запрещают делать это в общественных местах. И члены совета проголосовали за исключение этого положения из текста документа.

2 декабря комиссия ООН проголосовала за исключение марихуаны для медицинских целей из списка опасных наркотиков, подобных героину.

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Наталия Медведева

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