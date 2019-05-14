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14.05.2019, 14:55

В Саудовской Аравии дроны обстреляли нефтепровод

В Саудовской Аравии дроны обстреляли нефтепровод - Фото
Иллюстративное фото (ЕРА)

Государственная нефтяная компания Saudi Aramco приостановила работы на трубопроводе восток-запад

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В Саудовской Аравии после обстрела дронами остановили работу две насосные станции нефрепровода. Об этом сообщил министр энергетики Халид аль-Фалих, передает Financial Times.

Обстрел произошел сегодня утром. Как отмечается, накануне повстанцы из Йемена анонсировали нападения на важные объекты инфраструктуры в Саудовской Аравии. Власти страны уточняют, что задействованы были около семи беспилотников.

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Атака привела к пожару на одной из нефтеперерабатывающих станций. На данный момент пожар локализирован.

Государственная нефтяная компания Saudi Aramco приостановила работы на трубопроводе восток-запад, по которому нефть транспортируется из восточной провинции королевства в порт Янбу на побережье Красного моря.

При этом власти сообщают, что добыча и экспорт нефти из страны продолжаются без сбоев.

FT отмечает, что из-за происшествия нефть марки Brent выросла на 78 центов до 71 доллара за баррель.

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Теги: обстрел, нефть, дрон, саудовская аравия, нефрепровод
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